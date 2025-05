أمام صمت العالم.. لازاريني يتساءل: كم فلسطينيا يجب أن يموت ويُمحى من أرضه لتتحرك الإنسانية؟

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، مساء السبت، من التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، متسائلا “كم فلسطينيا يجب أن يموت ويُمحى من أرضه بسبب القصف أو الجوع أو نقص الرعاية الطبية”.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بمنصة إكس، قال لازاريني إن “أكثر من 250 فلسطينيا قُتلوا خلال اليومين الماضيين فقط”، مشددا على أن “هؤلاء أرواح، وهؤلاء بشر، ولا يمكن اختزالهم إلى مجرد أرقام”.

وأعرب المسؤول الأممي عن صدمته من “تحوُّل الفظائع إلى أمر اعتيادي تحت أنظار العالم”، مؤكدا أن “غير المحتمَل أصبح محتمَلا بسبب عدم المبالاة الذي يسيطر على المواقف الدولية”، وتساءل “هل هذه هي إنسانيتنا الجديدة؟”.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 200 فلسطيني، وهجَّر قسرا نحو 300 ألف من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ودمر قرابة ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة، ضمن حرب الإبادة التي يرتكبها ضد المدنيين”.

وأضاف لازاريني مقتبسا عن الكاتب عمر العقاد “في يوم ما، سيكون الجميع دائما قد عارضوا هذا”، محذرا في الوقت ذاته من أن “ذلك اليوم سيكون متأخرا جدا، وسيبقى لطخة في ضمير الإنسانية لأجيال قادمة”.

How many more Palestinian lives will be wiped off from their homeland by bombardments, hunger or lack of medical care?

More than 250 Palestinians in #Gaza have been reported killed in the last two days alone.

These are lives.

These are human beings.

They cannot just be…

