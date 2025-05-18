إسرائيل.. انفجارات وإغلاق المجال الجوي ودوي صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن انفجارات متتالية سمعت وسط إسرائيل، اليوم الأحد، بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بسبب الصاروخ.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ.

وأضاف أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من البلاد.

وأوضح الإسعاف الإسرائيلي أن شخصا أصيب شخص خلال هروبه إلى الملاجئ في (بات يام) جنوب تل أبيب.

وتواصل جماعة أنصار الله اليمنية إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. وأعلنت فرض حصار جوي على إسرائيل حتى وقف الحرب على القطاع.

وتنفذ إسرائيل غارات ردا على ذلك، منها غارة في السادس من مايو/أيار ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدد من الأشخاص.