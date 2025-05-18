سياسة|سوريا

“إنجاز كبير” و”مهلة”.. بيان من وزير الدفاع السوري بشأن دمج الوحدات العسكرية

وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة
وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (وزارة الدفاع السورية)
18/5/2025-|آخر تحديث: 12:13 AM (توقيت مكة)

أعلن وزير الدفاع في سوريا مرهف أبو قصرة، السبت، دمج كل الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع.

وقال أبو قصرة في بيان نشرته وزارة الدفاع “بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد”، مضيفا “واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية”.

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ووجَّه وزير الدفاع السوري الشكر إلى “قادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها” من أجل تحقيق هذا “الإنجاز الكبير”.

وشدَّد البيان على “ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم”، مؤكدا ان “أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت أغلبية الفصائل المسلحة في سوريا حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع عقب أيام من سقوط نظام الأسد.

وقالت السلطات السورية وقتها إنه سيعاد تشكيل وزارة الدفاع لتشمل الفصائل التي كانت جزءا من المعارضة في السابق، والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة السورية اتفاق الرئيس أحمد الشرع وقائد القوات الكردية في سوريا مظلوم عبدي على اندماج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الدولة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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