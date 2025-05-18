“إنجاز كبير” و”مهلة”.. بيان من وزير الدفاع السوري بشأن دمج الوحدات العسكرية

أعلن وزير الدفاع في سوريا مرهف أبو قصرة، السبت، دمج كل الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع.

وقال أبو قصرة في بيان نشرته وزارة الدفاع “بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد”، مضيفا “واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية”.

ووجَّه وزير الدفاع السوري الشكر إلى “قادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها” من أجل تحقيق هذا “الإنجاز الكبير”.

وشدَّد البيان على “ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم”، مؤكدا ان “أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

إلى أبناء سوريا الأحرار، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية.#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الدفاع pic.twitter.com/KMlo03cGPP — وزارة الدفاع السورية (@Sy_Defense) May 17, 2025

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت أغلبية الفصائل المسلحة في سوريا حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع عقب أيام من سقوط نظام الأسد.

وقالت السلطات السورية وقتها إنه سيعاد تشكيل وزارة الدفاع لتشمل الفصائل التي كانت جزءا من المعارضة في السابق، والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة السورية اتفاق الرئيس أحمد الشرع وقائد القوات الكردية في سوريا مظلوم عبدي على اندماج “قوات سوريا الديمقراطية” ضمن مؤسسات الدولة.