حين تلتقط العدسة ما لا يقال.. صورة واحدة من غزة تصل إلى قلب العائلة الملكية في هولندا (شاهد)

نشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية الهولندية الجمعة ألبوم صور من حفل تسليم جائزة أفضل صورة صحفية عالمية لعام 2025، والتي تظهر صورة طفل فلسطيني أصيب وبترت ذراعاه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقام الأمير كونستانتين، الشقيق الأصغر للملك، وراعي جائزة صورة العام الصحفية العالمية منذ عام 2008، بتسليم الجائزة للمصورة الصحفية الفلسطينية سمر أبو العوف في حفل أقيم بكنيسة “دي نييُفه كيرك” في أمستردام في شهر إبريل/نيسان الماضي.

De beste nieuwsfoto van het jaar toont een jongen die zwaargewond raakte tijdens een Israëlische aanval op Gaza in maart 2024. Prins Constantijn reikt de World Press Photo 2025 uit in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Lees de toespraak van Prins Constantijn hier: https://t.co/gUim4zYink pic.twitter.com/Yq1pt4edb7 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) May 16, 2025

وتظهر الصورة، التي التقطتها سمر أبو العوف لحساب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الطفل محمود عجور، الذي أصيب بشدة وبترت ذراعاه إثر تعرضه لقصف إسرائيلي على مدينة غزة في مارس/آذار 2024، ولاحقا جرى نقله إلى قطر حيث يعيش مع أسرته.

وسمر أبو العوف أيضا من غزة، وتم إجلاؤها في ديسمبر/كانون الأول 2023، وتقوم حاليا بتصوير فلسطينيين مصابين بجروح بالغة وموجودين في الدوحة.

“صورة تروي قصة الحرب”

وكانت جمانة الزين خوري، المديرة التنفيذية للمسابقة العالمية، وصفت الصورة الفائزة بالجائزة هذا العام بأنها “صورة صامتة لكن معبّرة جدا. تخبر قصة صبي واحد، لكنها تروي أيضا قصة حرب واسعة النطاق ستترك تداعيات على أجيال”.

ويستمر عرض الصورة، ضمن معرض الجائزة، التي تحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسها، في كنيسة “دي نييُفه كيرك” حتى 21 سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 53 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 120 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.