انطلاق أول رحلة حج مباشرة من دمشق إلى السعودية بعد توقف 14 عاما (شاهد)

في حدث طال انتظاره، انطلقت اليوم الأحد أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من مطار دمشق الدولي اتجاه مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في السعودية، إيذانا ببدء موسم الحج لعام 1446هـ.

وتُعَد هذه الرحلة الأولى من نوعها منذ 14 عاما، إذ توقفت رحلات الحج المباشرة من سوريا منذ عام 2011 بسبب الظروف الأمنية والسياسية.

رحلات يومية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف السورية أحمد الحلاق، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الرحلات الجوية ستُسيّر يوميا حتى الثاني من يونيو/حزيران المقبل، وفق جدول منظم يراعي راحة الحجاج بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الأوقاف السورية، في بيان أصدرته اليوم، أنها أنهت جميع الاستعدادات التنظيمية والطبية والدينية، من خلال تجهيز بعثات مرافقة من المشرفين والمرشدين الدينيين، بهدف تقديم الدعم والتوجيه للحجاج طوال الرحلة المباركة.

كما دعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مطار دمشق الدولي للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لموسم 1446 هجري.#سانا pic.twitter.com/ukOyzChx9Y — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 18, 2025

22500 حاج سوري

من جانبه، قام وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري بجولة تفقدية في مطار دمشق الدولي، والتقى الحجاج المغادرين، واطلع على التسهيلات والخدمات المقدَّمة إليهم، مؤكدا حرص الوزارة على تأمين أفضل الظروف لضيوف الرحمن.

مراسل سانا بدمشق: وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري يقوم بجولة في مطار دمشق الدولي، ويتفقد المغادرين من حجاج بيت الله الحرام، ويطلع على التسهيلات والخدمات التي تقدّم للحجاج.#سانا pic.twitter.com/4ehXQlNfdi — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 18, 2025

وتحمل عودة رحلات الحج المباشرة من دمشق رمزية كبيرة للسوريين، إذ تُعَد خطوة نحو استعادة مظاهر الحياة الدينية والسيادية، وسط مشاعر الفرح والتفاؤل التي عبَّر عنها الحجاج وعائلاتهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حُددت حصة سوريا لموسم الحج هذا العام بـ22500 حاج، وأُعلن هذا العدد عقب اجتماع بين وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج والعمرة السعودية.