بعد محادثات إسطنبول.. أوكرانيا تتعرض لـ”أكبر هجوم بمسيَّرات” ومكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين

قالت السلطات الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إن “أكبر هجوم معروف بطائرات روسية مسيَّرة” منذ بدء الحرب في عام 2022 أسفر عن مقتل امرأة في منطقة كييف وإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 273 طائرة مسيَّرة بحلول الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش)، مستهدفة بشكل رئيسي منطقة كييف الوسطى ومنطقتَي دنيبروبتروفسك ودونيتسك في شرق البلاد.

وبموجب البيانات التي قدمتها القوات الجوية، فإن هذا أكبر هجوم بطائرت مسيَّرة تشنه روسيا على أوكرانيا في الحرب. وأطلقت موسكو في 23 فبراير/شباط، عشية الذكرى الثالثة للحرب في أوكرانيا، 267 طائرة مسيَّرة، وهو الرقم القياسي السابق.

“القضاء على أسباب النزاع”

من جانبه، شدَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، على أنه يريد “القضاء على أسباب النزاع في أوكرانيا وضمان أمن روسيا” بعد يومين على مباحثات مباشرة بين كييف وموسكو هي الأولى منذ عام 2022.

وأكد بوتين، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن هدف موسكو هو “القضاء على الأسباب التي أحدثت هذه الأزمة، وتوفير الشروط اللازمة لسلام مستدام، وضمان أمن الدولة الروسية”.

ولم تسفر أول محادثات مباشرة منذ ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا عن التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دعت إليه كييف وحلفاؤها.

وأدَّت المحادثات التي جرت في إسطنبول، يوم الجمعة، إلى اتفاق لتبادل ألف أسير حرب من كل جانب.

ترامب يسعى لوقف “حمام الدم”

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث مع بوتين عبر الهاتف، الاثنين، ثم سيتحدث بعد ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و”عدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وفي منشور له على منصة تروث سوشيال، السبت، أوضح ترامب أن “المكالمة ستناقش إيقاف حمام الدم الذي يودي بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، والتجارة”.

وأعرب ترامب عن أمله أن تسفر هذه المحادثات عن “يوم مثمر”، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء هذه “الحرب العنيفة جدا”.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، وفقا لوسائل إعلام رسمية روسية، أن الاستعدادات جارية للمكالمة بين بوتين وترامب.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تعد قائمة بشروطها المحتملة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ”الدور الإيجابي” الذي تؤديه الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية الروسية.