بعد نقله إلى ثلاجة الموتى.. إنعاش شقيق السنوار وهذه تطورات حالته الصحية

أصيب الدكتور زكريا السنوار، شقيق الشهيد يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد استهداف خيمته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بغارة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الطواقم الطبية تمكنت من إنعاش الدكتور زكريا السنوار بعد إعلان استشهاده، إذ لاحظ الأطباء وجود علامات للحياة عليه عند نقله إلى ثلاجة الموتى، مشيرا إلى أنه لا يزال في حالة حرجة.

ويُعَد الدكتور زكريا السنوار من أبرز الشخصيات الأكاديمية الفلسطينية، وعمل أستاذا للتاريخ بالجامعة الإسلامية في غزة، وله إسهامات علمية وبحثية واسعة في مجال التعليم العالي الفلسطيني.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر إقامة صلاة الجنازة على شهداء من عائلة السنوار، بينهم أبناء شقيق زكريا السنوار، في مستشفى العودة بمخيم النصيرات عقب استهدافهم داخل خيمة العائلة فجر اليوم.