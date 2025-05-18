“جُن جنون الضيف”.. مذيع نرويجي يباغت عضوا في الكنيست بسؤال عن غزة (شاهد)

كشف عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، بوعز بيسموف، عن موقفه من استهداف قوات الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، وذلك خلال مقابلة مع صحفي نرويجي وجَّه إليه سؤالا بشأن مقتل عدد كبير من الصحفيين في قطاع غزة.

ورد بيسموف غاضبا على الصحفي، متهما إياه بالكذب، وقال “إسرائيل لم تذهب لقتل الصحفيين، بل الصحفيون هم من ذهبوا ليقتلوا الإسرائيليين”.

جن جنون الضيف.. مذيع نرويجي يباغت عضو بالكنيست بالسؤال عن #غزة pic.twitter.com/8Ghbeo024G — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 16, 2025

يفوق أعداد من قُتلوا في الحربين العالميتين

وكان الصحفي النرويجي قد أشار إلى إحصائية صادرة عن معهد واتسون ومشروعها “مشروع ثمن الحرب”، تفيد بأن عدد الصحفيين الذين قُتلوا في غزة يفوق أعداد من قُتلوا في الحربين العالميتين وحروب فيتنام ويوغوسلافيا وأفغانستان مجتمعة.

وأضاف أن لجنة حماية الصحفيين وثقت هذه الحالات، ليتهمه بيسموف مجددا بالكذب، ويقول “لا أصدّقهم”.

وأكد الصحفي خلال المقابلة أن “عشرات الصحفيين الفلسطينيين استهدفتهم قواتكم”، مستفسرا عن رفض بيسموف تصديق تقارير لجنة حماية الصحفيين، في حين واصل عضو الكنيست نفيه الاتهامات، وقال إنه شارك في “أكبر حفلة تنكرية” خلال حياته الصحفية عبر مشاركته هذه المقابلة وبقائه مهذبا طوالها.

استشهاد 5 صحفيين في ساعات

والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء إلى 217 منذ بدء الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واليوم الأحد، استيقظ قطاع غزة إثر ليلة دامية من القصف الإسرائيلي المكثف، خلّفت أكثر من 100 شهيد بينهم 5 صحفيين، في هجمات طالت مناطق سكنية وخياما للنازحين وحتى المستشفيات، في مختلف مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.