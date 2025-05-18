حماس تنفي موافقتها على صفقة جزئية.. وتكشف مصير الأسرى (فيديو)

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، سامي أبو زهري، أن المقاومة الفلسطينية “بخير”، وتواصل عملياتها الميدانية، رغم الفارق الهائل في العتاد العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الحركة لا تشعر بأي قلق بشأن مستقبل المقاومة.

وفي تصريحات للجزيرة مباشر، نفى أبو زهري صحة ما يُتداول بشأن موافقة الحركة على صفقة جزئية تتضمن الإفراج عن 9 أسرى إسرائيليين مقابل هدنة لمدة شهرين، واصفًا هذه التسريبات بأنها “أخبار مزيفة تهدف إلى إرباك الساحة الفلسطينية والضغط على المقاومة لتمرير جرائم الاحتلال”.

وقال أبو زهري “بادرنا بتسليم الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، كمبادرة حسن نية لتهيئة الأجواء من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن الإدارة الأمريكية لم تقدّر هذه الخطوة”، مؤكدًا أن الحركة لن تسلم أي أسير طالما استمر الاحتلال في “عدوانه اللامحدود” على قطاع غزة.

وأضاف أن حماس جاهزة للإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، لكن بشرط واضح: أن يلتزم الاحتلال بوقف الحرب بشكل نهائي وبضمانات دولية تضمن تنفيذ الاتفاق.