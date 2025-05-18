رغم العملية البرية.. جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، اليوم الأحد، على الرغم من شنه عملية برية واسعة في القطاع المدمر.

وأضاف الجيش إنه نجح في اعتراض صاروخ، فيما سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة، على حد زعمه.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بعد رصد إطلاق صواريخ من القطاع.

وحتى الآن، لم يعلن أي فصيل من المقاومة الفلسطينية المسؤولية عن إطلاق الصواريخ.

يأتي هذا فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش إنه نفذ موجة ضربات تمهيدية استهدفت أكثر من 670 هدفا لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة لتعطيل استعداداتها ودعم العمليات البرية.

وزعم أنه استهدف “مرافق لتخزين الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع أخرى للبنية التحتية”.