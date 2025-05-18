بينهم 5 صحفيين.. أكثر من 100 شهيد خلال ساعات في غزة واستهداف مباشر للمستشفى الإندونيسي (فيديو)

استيقظ قطاع غزة فجر اليوم الأحد على ليلة دامية من القصف الإسرائيلي المكثف، خلفت 104 شهيدا على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء، في هجمات طالت مناطق سكنية، وخيام نازحين، وحتى المستشفيات، في مختلف مناطق القطاع، من شماله إلى جنوبه، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

مجازر في خيام النازحين

ووفقًا لما نقله مراسل الجزيرة مباشر، فإن الغارات بدأت منذ ما بعد منتصف الليل، واستمرت حتى صباح اليوم، مخلفة دماراً واسعاً ومجازر طالت مناطق متفرقة من القطاع، شملت خيام نازحين ومنازل سكنية.

وفي جنوب القطاع، وتحديدًا منطقة المواصي غرب خان يونس، استشهد 36 فلسطينيا بعد أن استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيامهم، التي كانت آخر ملاذ لهم بعد تهدم منازلهم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن القصف تسبب في اشتعال النيران بالخيام، ما أدى إلى احتراق الجثث وتفحم بعضها، وسط صرخات استغاثة من الأطفال والنساء.

وتوزّعت المجازر على مناطق واسعة من القطاع، في خان يونس أيضاً، استشهد 4 أفراد من عائلة بركة في قصف على منزلهم في عبسان، بينما سقط شهيدان في قصف مماثل على منزل لعائلة الفرا بالفخاري.

ووسط القطاع شهد كذلك مجازر بشعة؛ حيث استشهد 9 أفراد من عائلة عياش في الزوايدة، بينما استشهد 4 آخرون من عائلة أبو سيف في دير البلح.

محاصرة واستهداف المستشفيات

وحاصر جيش الاحتلال المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأطلق الرصاص الحي على كل من تحرك حوله أو في باحاته.

واستهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية محيط المستشفى الإندونيسي، بحسب تصريحات لمدير المستشفى، قال فيها إن طائرات الاستطلاع أصابت أحد المرضى، وتسببت في توقف عملية جراحية كانت جارية في قسم العناية المركزة بسبب الخطر الشديد.

كما لحقت أضرار كبيرة بمستشفى العودة في تل الزعتر، نتيجة الغارات التي طالت محيطه، في ظل نقص حاد بالأدوية والمعدات وانقطاع الكهرباء.

تدمير أحياء سكنية بالكامل

شمال القطاع لم يكن أفضل حالاً، فقد شهد قصفاً عنيفاً طال منازل لعائلات نصر، ومقاط، والبراوي، ما أسفر عن استشهاد 42 شخصاً.

وفي بيت لاهيا، استشهد 7 في منزل واحد، بينما شهدت جباليا البلد استشهاد 8 في منزل لعائلة مقاط، وفي الصفطاوي استشهد 15 في قصف منزل مزدحم بالسكان.

استشهاد 5 صحفيين خلال التغطية

في تطور خطير يؤكد استهداف الاحتلال المباشر للطواقم الإعلامية، استشهد اليوم 4 من الصحفيين هم:

الصحفية نور قنديل، التي ارتقت برفقة زوجها وأفراد عائلتها.

الصحفي عبد الرحمن العبادلة خلال تغطيته الميدانية في خان يونس.

الصحفي عزيز الحجار الذي استشهد مع زوجته وأطفاله بعد قصف منزلهم شمال القطاع.

الصحفي خالد أبو سيف في استهداف طال محيط سكنه.

‏الشهيد الصحفي: أحمد الزيناتي.

هذه الجرائم ترفع عدد شهداء الصحافة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أرقام غير مسبوقة، في ظل صمت دولي تجاه الانتهاكات المتكررة لاتفاقيات حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

ننعي إلى العلياء (5 صحفيين) تم استهدافهم خلال ساعات الليل من قبل طائرات الاحتلال بمناطق متفرقة من #غزة، بجانب عدد من عائلاتهم وأطفالهم:

1. الشهيد الصحفي: عبد الرحمن العبادلة

2. الشهيدة الصحفية: نور قنديل

3. الشهيد الصحفي: خالد أبو سيف

4. الشهيد الصحفي: عزيز الحجار

5. الشهيد… pic.twitter.com/bQiHEFf9Sd — محمود العيلة (حساب جديد) (@mahmoudaleila) May 18, 2025

نصف الضحايا من الأطفال

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن طواقم الإنقاذ انتشلت 33 جثة، أكثر من نصفها لأطفال، نتيجة غارات بعد منتصف الليل.

وأكد أن فرق الإنقاذ تعمل دون معدات أو سيارات، وبأيديهم فقط، بحثاً عن أحياء تحت الأنقاض في شمال القطاع.

عربات جدعون

التصعيد الحالي يأتي ضمن ما يسميه جيش الاحتلال الإسرائيلي “عملية عربات جدعون”، التي تهدف إلى السيطرة التدريجية على القطاع، وفق ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

العملية تمر بـ3 مراحل بدأت فعلياً بالتوسع الجوي والبري، وسط خطط لوجود عسكري طويل الأمد في غزة.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ عدد الشهداء والجرحى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 174 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما فقد أكثر من 11 ألفاً.

ومع تواصل الحصار منذ 18 عاماً، يواجه القطاع مجاعة قاسية، بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية المنازل، وأغلقت المعابر أمام المساعدات.