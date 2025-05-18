سياسة|قطاع غزة

خروج جميع مستشفيات شمال غزة من الخدمة والدفاع المدني يتحدث عن 72 ساعة فاصلة

دمار جراء استهداف سابق للمستشفى الإندونيسي (وكالة الأنباء الفلسطينية)
18/5/2025

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الأحد أن المستشفى الإندونيسي خرج عن الخدمة بالكامل بعد أن حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتغطية النارية ومنعت وصول الطواقم الطبية والإمدادات.

جميع مستشفيات الشمال خارج الخدمة

يأتي ذلك بعد تدمير مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان، ما يعني أن جميع المستشفيات العاملة في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة تماما.

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وقالت الوزارة في بيان إن القصف المستمر تسبب في حالة من الذعر والارتباك بين المرضى والجرحى داخل المستشفى الإندونيسي، حيث أصيب مريضان أثناء محاولتهما الخروج، مؤكدة أن الاحتلال يمنع وصول الجرحى رغم تصاعد الهجمات.

وأطلقت الوزارة نداء عاجلا لكافة الجهات الدولية المعنية للتدخل فورا من أجل توفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى.

توقف 75% من المركبات

وفي تصريح عاجل، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 75% من مركباته توقفت عن العمل في جميع المحافظات، بسبب نفاد الوقود وشح الإمكانيات اللوجستية، بما في ذلك معدات الإنقاذ الثقيلة وقطع الغيار.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع دخول الوقود، محذرًا من أن “خلال الـ72 ساعة القادمة سنكون أمام توقف كافة خدمات مركباتنا”، مما يعني أن الطواقم لن تكون قادرة على الاستجابة لنداءات الإغاثة أو انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وكان الدفاع المدني في غزة قد صرح في بيان سابق اليوم بأن “من لا يموت بالقصف، يموت بالجوع”، في إشارة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة مع عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول لأكثر من 200 مفقود تحت الأنقاض.

حصيلة مروعة للشهداء والإصابات

ووفق مصادر طبية للجزيرة مباشر، ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 125، بينهم 55 في غزة وشمال القطاع، جراء غارات مكثفة استهدفت منازل المواطنين المأهولة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغت 53,339 شهيدا و121,034 إصابة.

ومنذ 18 مارس/ آذار 2025 فقط بلغت حصيلة العدوان: 3,193 شهيدًا و8,993 إصابة.

 قطرة دم تنقذ حياة

وفي مواجهة النقص الحاد في جميع فصائل الدم في قطاع غزة أطلق مجمع الشفاء الطبي نداء للمواطنين القادرين للتوجه الفوري للتبرع من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً، للمساهمة في إنقاذ الجرحى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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