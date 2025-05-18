خروج مستشفيات شمال غزة جميعها من الخدمة والدفاع المدني يتحدث عن 72 ساعة فاصلة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أن المستشفى الإندونيسي خرج من الخدمة تماما بعد أن حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتغطية النارية، ومنعت وصول الطواقم الطبية والإمدادات.

مستشفيات الشمال جميعها خارج الخدمة

يأتي ذلك بعد تدمير مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان، مما يعني أن المستشفيات العاملة في شمال قطاع غزة أصبحت جميعها خارج الخدمة تماما.

وقالت الوزارة في بيان إن القصف المستمر تسبب في حالة من الذعر والارتباك بين المرضى والجرحى داخل المستشفى الإندونيسي، وأصيب مريضان أثناء محاولتهما الخروج، مؤكدة أن الاحتلال يمنع وصول الجرحى رغم تصاعد الهجمات.

وأطلقت الوزارة نداء عاجلا إلى الجهات الدولية المعنية كافة للتدخل فورا من أجل توفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى.

توقف 75% من المركبات

وفي تصريح عاجل، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 75% من مركباته توقفت عن العمل في المحافظات جميعها، بسبب نفاد الوقود وشح الإمكانات اللوجستية، بما في ذلك معدات الإنقاذ الثقيلة وقطع الغيار.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع دخول الوقود، محذرا من أنه “خلال الساعات الـ72 القادمة سنكون أمام توقف خدمات مركباتنا كافة”، مما يعني أن الطواقم لن تكون قادرة على الاستجابة لنداءات الإغاثة أو انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وكان الدفاع المدني في غزة قد صرَّح، في بيان سابق اليوم، بأن “من لا يموت بالقصف يموت بالجوع”، في إشارة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة مع عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول إلى أكثر من 200 مفقود تحت الأنقاض.

عاجل | وزارة الصحة بغـ ـزة: بعد خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة أصبحت جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غـ ـزة خارجة عن الخدمة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Cy2qbwcb7O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 18, 2025

حصيلة مروعة للشهداء والمصابين

ووفق مصادر طبية للجزيرة مباشر، ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 125، بينهم 55 في مدينة غزة وشمال القطاع، جراء غارات مكثفة استهدفت منازل المواطنين المأهولة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 53339 شهيدا و121034 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 18 مارس/آذار الماضي فقط، بلغت حصيلة العدوان 3193 شهيدا و8993 مصابا.

قطرة دم تنقذ حياة

وفي مواجهة النقص الحاد لفصائل الدم جميعها في قطاع غزة، أطلق مجمع الشفاء الطبي نداء إلى المواطنين القادرين للتوجه الفوري للتبرع من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، للإسهام في إنقاذ الجرحى.