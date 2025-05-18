كاتس: تنسيق مع شركة أمريكية لبدء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن حكومته تقوم بالتنسيق مع شركة أمريكية للبدء في توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة اعتبارا من 24 مايو/أيار الجاري، في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض حصار مشدد على القطاع منذ أكثر من شهرين ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس تصريحاته التي أدلى بها خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حيث قال “ننسق مع شركة أمريكية يمكنها البدء بتوزيع المساعدات الإنسانية في 24 مايو”، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

تفاقم المجاعة وخطط توزيع المساعدات

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية تغلق كافة المعابر المؤدية إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية وتسبب في تفاقم حالة المجاعة بين سكان القطاع، رغم وجود شاحنات إغاثية متكدسة على الحدود.

وتروج تل أبيب وواشنطن في الآونة الأخيرة لخُطَط توزيع مساعدات جديدة، وسط تقارير إسرائيلية تفيد بأن الهدف غير المعلن لهذه الخطط هو دفع سكان شمال غزة للنزوح إلى مدينة رفح جنوبا عبر تحويلها إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، قد انتهت مطلع مارس.

وبينما التزمت حماس ببنود الاتفاق، لم تبد حكومة بنيامين نتنياهو تجاوبا مع بدء المرحلة الثانية، وفق مصادر إعلامية إسرائيلية، استجابة لضغوط من شركاء ائتلافه الحاكم.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا واسعة على غزة بدعم أمريكي، أودت بحياة وإصابة أكثر من 174 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان الآلاف ونزوح مئات الآلاف من السكان.