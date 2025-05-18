مظاهرات حاشدة في لاهاي تطالب حكومة هولندا بقطع العلاقات مع إسرائيل ودعم غزة (فيديو)

شهدت مدينة لاهاي في هولندا مظاهرات حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب الحكومة الهولندية بقطع علاقاتها مع إسرائيل.

وطالب المتظاهرون حكومتهم بوقف بيع السلاح لإسرائيل والعمل على إنهاء الحصار على القطاع.

وأحيا مئات الأشخاص في مدينة أوتريخت الهولندية الخميس الذكرى الـ77 للنكبة الفلسطينية، حيث وضع المشاركون الزهور تكريما لأرواح الشهداء في قطاع غزة، كما نددوا بمواقف الحكومة الهولندية تجاه الإبادة الجماعية الإسرائيلية في القطاع.

إبادة جماعية

وقالت ستيفي نولتن، وهي مسؤولة في مجلس بلدية أوتريخت للجزيرة مباشر “كان لي شرف وضع بعض الزهور قرب النصب التذكاري لإحياء ذكرى النكبة، لأنه من المهم جدا ألا نتذكر تاريخنا فقط، بل أن نعترف أيضا بما يحدث الآن، فما يحدث هو إبادة جماعية”.

ونددت نولتن بمواقف الحكومة الهولندية من الحرب على غزة قائلة “على مدار الأسابيع الماضية، كنا مشغولين بمحاولة دفع مجلس البلدية في هولندا، للاعتراف بالإبادة الجماعية المستمرة والحديث بقوة ضد ما يجري، لأن حكومتنا لا تفعل ذلك، وقد حصلنا على تصويت بالأغلبية”.

77 عاما من الظلم والتطهير العرقي

وقال إسكندر شيمشك، وهو منسق في مجلس بلدية أوترخت، عن الهدف من الفعالية “نحن هنا لإحياء ذكرى 77 عاما من الظلم والتطهير العرقي في فلسطين، ونحن فخورون جدا بأن مدينتنا تبنت القرار الذي يقضي بالاعتراف بما يحدث في فلسطين باعتباره إبادة جماعية، وأن نسمي الأمور بأسمائها”.

وأشار شيمشك، الذي ينتمي إلى حزب “دينك” الداعم للفلسطينيين في هولندا، إلى مواقف حزبه المناهضة للحرب على قطاع غزة، والداعمة للقضية الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 53 ألفا و339 والمصابين إلى 121 ألفا و34 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعاني قطاع غزة من حصار فرضه الاحتلال منذ أكثر من شهرين، وتسبب في منع دخول الغذاء والمستلزمات الطبية والإنسانية إلى القطاع، وسط تنديد منظمات دولية وعدد كبير من الدول.