أكثر من 2000 وثيقة وصورة.. إسرائيل تحصل على ملف جاسوسها إيلي كوهين في سوريا (فيديو)

أعلنت إسرائيل حصولها على الأرشيف السوري الرسمي الخاص بجاسوسها إيلي كوهين، والذي أعدم في العاصمة دمشق عام 1965.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، يوم الأحد، إنه تم الحصول على أرشيف إيلي كوهين في “عملية سرية معقدة” نفذها جهاز الموساد بالتعاون مع جهة استخباراتية حليفة.

وذكر البيان أن الأرشيف يتضمن نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية كانت “محفوظة بطريقة سرية للغاية من قبل أجهزة الأمن السورية لعقود من الزمن”.

ولم يكشف البيان الوقت الذي تم فيه نقل مواد الأرشيف إلى إسرائيل. لكنه أشار إلى أن الحصول عليها جاء نتيجة جهود استمرت “عقودا من الزمن” من قبل الموساد لمعرفة كل معلومة عن إيلي كوهين ومكان دفنه، ونتيجة عمل الموساد على مدى السنوات الماضية مع “شركاء في مجتمع الاستخبارات والأمن في إسرائيل وحول العالم وتنفيذ العشرات من الأنشطة والعمليات، بما في ذلك في دول معادية”.

ماذا يتضمن أرشيف إيلي كوهين؟

والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديدي برنياع، يوم الأحد، مع نادية كوهين، أرملة إيلي كوهين، بمناسبة مرور 60 عاما على إعدامه 18 مايو/أيار 1965.

وقدم نتنياهو وبرنياع عددا من الوثائق والمقتنيات التي تم الحصول علليها إلى نادية كوهين.

ومن بين الوثائق التي تم الكشف عنها الوصية الأصلية التي كتبها إيلي كوهين قبل ساعات من إعدامه، والتي لم يتم الكشف علناً إلا عن نسخة منها حتى الآن.

كما يتضمن الأرشيف نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية وأصلية، معظمها يتم الكشف عنها للمرة الأولى، بحسب البيان.

وأضاف أن الأرشيف يشمل أيضا تسجيلات ووثائق من ملفات التحقيق مع إيلي كوهين والمسؤولين الذين كان على اتصال بهم، ورسائل كتبها إلى عائلته في إسرائيل، وممتلكات شخصية أخذت من منزله بعد القبض عليه في يناير/كانون الثاني 1965.

ومن بين المقتنيات مفاتيح شقة كوهين في دمشق، وجوازات سفر مزورة ووثائق كان يستخدمها، والعديد من الصور من فترة نشاطه السري في سوريا، بما في ذلك توثيق لقاءات كوهين مع كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين السوريين ودفاتر ومذكرات جمعتها المخابرات السورية من منزله شملت، من بين أمور أخرى، تكليفات من الموساد لتنفيذ مهام سرية.

كما يشمل الأرشيف الوثيقة الأصلية لحكم الإعدام وقرار التنفيذ. بالإضافة إلى ملف يحمل اسم “نادية كوهين”، يتضمن رصد جهاز المخابرات السوري الأنشطة التي قامت أرملة كوهين لتأمين إطلاق سراح زوجها من السجن السوري، بما في ذلك الرسائل العديدة التي أرسلتها إلى زعماء العالم والرئيس السوري تدعو فيها إلى إطلاق سراحه.