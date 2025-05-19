“أنصار الله” تفرض حصارا جديدا على إسرائيل (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية فرض “حظر بحري” على ميناء حيفا الإسرائيلي، ردا على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن الميناء الإسرائيلي أصبح “ضمن بنك الأهداف”.

وفي بيان متلفز، مساء الاثنين، قال يحيى سريع -المتحدث العسكري باسم أنصار الله- إن “القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة، وردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي، واستمرار الحصار والتجويع المفروض على سكان غزة”.

وأضاف “نقرر بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ونحذر كافة الشركات التي لديها سفن ترسو في الميناء أو في طريقها إليه من تجاهل ما ورد في هذا البيان وما سيصدر لاحقا من تعليمات”.

وأوضح البيان أن ميناء حيفا أصبح منذ لحظة إعلان البيان هدفا عسكريا محتملا، وذلك في خطوة تصعيدية تأتي بعد ما وصفته الجماعة بـ”نجاح فرض الحصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل”.

وأكد سريع أن “جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها الجماعة ضد العدو الإسرائيلي سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

يُذكر أن جماعة أنصار الله كثفت هجماتها البحرية منذ بداية الحرب على غزة، مستهدفة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، وتعلن الجماعة أن هذه العمليات تأتي “نصرة للشعب الفلسطيني” و”ضمن التزاماتها القتالية ضد الاحتلال”.