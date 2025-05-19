تعرَّف على العضوين الجديدين في مجلس السيادة بالسودان

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر عضوين في مجلس السيادة.

من هي سلمى عبد الجبار؟

وُلدت سلمى عبد الجبار في ولاية الجزيرة وسط السودان عام 1974.

حاصلة على درجة الدكتوراة في العلوم البيئية، وكانت سابقا عضوا بمجمع الفقه الإسلامي في السودان.

عُينت عضوا بمجلس السيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عقب الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

عملت سلمى متحدثة باسم مجلس السيادة السوداني إبان فترة عضويتها من نوفمبر 2021 حتى إعفائها في يوليو/تموز 2022.

من هي نوارة أبو محمد محمد طاهر؟

وُلدت نوارة أبو محمد محمد طاهر في عام 1977.

حاصلة على درجة الدكتوراة في الدراسات البيئية من جامعة الخرطوم.

شغلت منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان منذ عام 2020.

عملت أستاذا محاضرا في جامعة البحر الأحمر شرقي السودان.

عملت في عدد من المنظمات من بينها مترجمة بمنظمة أطباء بلا حدود.

كما أصدر البرهان مرسوما، في وقت سابق اليوم الاثنين، بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسا للوزراء.