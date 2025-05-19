البرهان يعين كامل إدريس رئيسا للوزراء وامرأتين في مجلس السيادة

أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، مرسوما جمهوريا اليوم الاثنين بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي يقودها الجيش.

وجاء في مرسوم آخر صادر عن البرهان تعيين سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر عضوتين جديدتين في مجلس السيادة.

ووجه البرهان مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسومين موضع التنفيذ فورا، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء.

من هو كامل إدريس؟

ويعد الدكتور كامل إدريس، شخصية سودانية بارزة ذات خلفية دبلوماسية وأكاديمية. فهو المسؤول السابق في الأمم المتحدة والمرشح الرئاسي الأسبق في انتخابات عام 2010، وهو شخصية دولية معروفة، وقد تركزت مسيرته على قضايا التنمية وحماية الملكية الفكرية، مما يثير تساؤلات حول الدور الذي قد يؤديه في إخراج البلاد من أزمتها متعددة الأوجه.

يهدف القرار إلى ملء الفراغ التنفيذي الذي استمر منذ استقالة الدكتور عبد الله حمدوك قبل نحو 4 سنوات. وقد رُشح إدريس لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019 وعقب ما عُرفت بالإجراءات التصحيحية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بإقالة حمدوك وحكومة الثورة.

ميلاده ومسيرته الأكاديمية:

وُلد في 26 أغسطس/آب 1954 في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وينتمي إلى منطقة الزورات شمال دنقلا.

حصل إدريس على بكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة، وليسانس في الحقوق من جامعة الخرطوم.

نال درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة.

حصل على دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف.

كما حصل على الدكتوراة الفخرية من عدد من الجامعات الأجنبية.

الخبرات المهنية:

شغل إدريس منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بين عامي 1997 و2008، حيث قاد جهود تعزيز حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي.

كان عضوًا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة خلال فترتين (1992-1996 و2000-2001).

عمل إدريس أيضا في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، وشارك في تمثيل السودان في العديد من المؤتمرات الدولية.

وشغل منصب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النبانية الجديدة “الأوبوف”.

أبرز كتبه وإصداراته: