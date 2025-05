إصابة بايدن بمرض “عدواني”.. كيف علق ترامب؟

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن إصابته بنوع “عدواني” من سرطان البروستاتا، وذلك بعد معاناته من مشكلات بولية استدعت فحوصا مكثفة، حيث تم التأكد من التشخيص يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المكتب أن الخلايا السرطانية تميزت بدرجة 9 على مقياس غليسون، مما يعد مؤشرا على شراسة الورم وانتشاره السريع.

ومع ذلك، أشار البيان إلى أن السرطان حساس للعلاج الهرموني، وهو ما يمنح الأطباء مجالا للتحكم فيه بدرجة من الفعالية.

ورغم سنوات من التوتر السياسي والتصريحات المتبادلة بين بايدن وترامب، فقد عبّر الرئيس دونالد ترامب عن حزنه في منشور على منصته “تروث سوشال”.

وكتب ترامب: “ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن، نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيا سريعا وناجحا”.



وتأتي رسالة ترامب وسط تاريخ طويل من الانتقادات المتبادلة بين الرجلين، إذ لم يتوان ترامب سابقا في التشكيك في قدرات بايدن الذهنية وفي السخرية منه علنا.



وأعربت كامالا هاريس، نائبة بايدن السابقة، عن تضامنها، قائلة إن بايدن في “قلوب وصلوات” عائلتها.

أما الرئيس الأسبق باراك أوباما، فقد وصف بايدن بأنه “من أكثر الساعين لعلاج السرطان” وعبّر عن ثقته في قدرته على تجاوز المحنة بعزم.

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery.

— Barack Obama (@BarackObama) May 18, 2025