سقوط طائرة تدريب حربية مصرية ومصرع طاقمها (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، اليوم الاثنين، سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية ومصرع طاقمها.

وذكر المتحدث في بيان أن الطائرة سقطت نتيجة “عطل فني”.

وقال المتحدث في بيان على مواقع التواصل “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الاثنين الموافق 19/ 5 / 2025 سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني واستشهاد طاقمها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”.

ولم يكشف المتحدث عن طراز الطائرة أو عدد أفراد الطاقم أو مكان سقوطها.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع مصورة من مدينة رأس البر شمالي البلاد، قائلين إنها من موقع سقوط الطائرة.

وتُظهر المقاطع عددا من سيارات الإسعاف تقف على شاطئ البحر وسط تجمُّع أعداد غفيرة. وفي أحد المقاطع يقول مصوره إنه تم انتشال جزء من حطام الطائرة.