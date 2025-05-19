ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون مخدرة كانت معدة للتهريب في اللاذقية (صور)

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية، الاثنين، عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون مخدرة في مدينة اللاذقية، كانت مخبأة داخل معدات صناعية ومعدة للتهريب خارج البلاد.

وأفادت الإدارة بأن الشحنة تم تعقّبها ومداهمة موقعها بناءً على معلومات دقيقة، وبالتعاون مع وحدات الكلاب البوليسية المتخصصة في كشف المخدرات.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات خالد عيد -في تصريح نقلته وزارة الداخلية السورية عبر قناتها في تليغرام- أن الحبوب كانت مخبأة بإحكام داخل معدات تُستخدم عادة في صناعة الطحينة، وتمت مصادرتها تمهيدا لإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأشار عيد إلى إلقاء القبض على المتورّطين في العملية وتحويلهم إلى التحقيق بقرار من النيابة العامة المختصة، مشددا على استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة مصنعي ومروجي المخدرات لمواجهة انتشار هذه الآفة وضمان حماية المجتمع.

وشهدت سوريا في عهد الأسد انتشارا واسعا لإنتاج الكبتاغون، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من هذه المادة المخدّرة إلى أسواق الشرق الأوسط.

ومنذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الجهات الرسمية مصادرة ملايين الحبوب المخدرة، ورغم ذلك لا يزال التهريب مستمرا، حيث تواصل دول الجوار الإعلان عن ضبط شحنات ضخمة من هذه المادة.