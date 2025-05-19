عملية خاصة في خان يونس.. الاحتلال يتوغل ويبدأ المرحلة التالية من “عربات جدعون” (فيديو)

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عبر تنفيذ أوسع هجوم بري وجوي متزامن منذ أسابيع، في وقتٍ أعلنت فيه بدء المرحلة التالية من العملية البرية تحت اسم “عربات جدعون”.

ذروة العملية

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، بدأ جيش الاحتلال الاستيلاء على مناطق داخل قطاع غزة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من عملياته، بمشاركة خمس فرق عسكرية تعمل على امتداد القطاع، بعد انضمام فرقتين إضافيتين في الأيام الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال إن قواته “في ذروة عملية عربات جدعون، وتعمل في جميع أنحاء قطاع غزة“، بينما كشف موقع “واللا” الإسرائيلي عن تنفيذ الجيش عملية خاصة في خان يونس جنوبي القطاع.

غارات مكثفة على خان يونس

وفي موازاة التصعيد البري، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 30 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، وفق مراسل الجزيرة مباشر.

واستمرت الغارات نحو 40 دقيقة متواصلة، تركزت خصوصا على شارع خمسة الحيوي الذي يربط شرق خان يونس بغربها، وأسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين، بحسب مصادر طبية.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بارتفاع عدد الشهداء إلى 17 منذ فجر اليوم نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة من القطاع، بينهم 6 في خان يونس وحدها.

وفي تطور لافت، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلا تابعا لمدير عام مستشفيات قطاع غزة في مخيم خان يونس، دون تسجيل إصابات حتى الآن، بحسب مراسل الجزيرة مباشر.

عمليات خاصة ومعدات خلفها الاحتلال

وأفاد شهود عيان أن فلسطينيين عثروا على معدات عسكرية خلفتها القوة الإسرائيلية الخاصة التي نفّذت العملية في خان يونس.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية متفاقمة بسبب الحصار المستمر منذ أكثر من شهرين، ومع فشل المساعي السياسية في دفع العملية التفاوضية إلى الأمام، خاصة بعد تعثّر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.