“تجاوز الخطوط الحمراء”.. حشود غاضبة في لاهاي تحتج على دعم حكومة هولندا لإسرائيل (فيديو)

شهدت مدينة لاهاي الهولندية، الأحد، مظاهرة حاشدة نظّمتها منظمات حقوقية للمطالبة بوقف الحرب على غزة، والتنديد بتصريحات رئيس الوزراء ديك شوف، الذي قال “من وجهة نظر الحكومة، لا يوجد خط أحمر بخصوص ما يحدث في غزة“.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، قالت إحدى المشاركات في المظاهرة “بدنا نفرجي الشعب الهولندي والحكومة إننا ضد الإبادة اللي بتصير في غزة، وبدنا نفرجي الشعب الفلسطيني، وخصوصا أهل غزة، إننا بندعمهم وما راح نسكت عن الحق”.

كما عبّرت مشاركة أخرى عن رفضها لما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، وأكدت معارضتها لجميع الحروب في العالم، ووجّهت انتقادا إلى الحكومة الهولندية، ووصفتها بأنها متواطئة في ارتكاب هذه الإبادة، مؤكدة أن “على الحكومة أن توقف دعمها لإسرائيل في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

“خطوط حمراء تم تجاوزها”

من جانبه، قال وسيم أبو عليان، وهو شاب من غزة يقيم في هولندا منذ 18 عاما “نحن هنا اليوم لنوجّه رسالة إلى رئيس الوزراء الهولندي الذي قال إنه لا خط أحمر تم اختراقه من قِبل جيش الاحتلال، ونحن، أكثر من 100 ألف متظاهر، نردّ عليه بأن هناك خطوطا حمراء تم تجاوزها، ويجب إيقاف دعم الاحتلال”.

وأشار الشاب تامر المصري، وهو سوري مقيم في هولندا، إلى أن طفلته أصرت على المشاركة في المظاهرة لتوجّه رسالة إلى أطفال غزة بأنها تقف إلى جانبهم، وقال إنها صنعت لافتة كتبت عليها “يكفي”، وذلك للتعبير بوضوح عن رفضها لما يحدث في القطاع.

“الاحتلال يسكت الصحفيين عمدا”

وفي السياق ذاته، قال أحد المشاركين الهولنديين للجزيرة مباشر “عدد الصحفيين الذين يُقتلون أصبح مقلقا للغاية، الصحفيون هناك هم صوت الناس، والاحتلال يقوم بإسكاتهم عمدا”.

وتأتي هذه المظاهرة في وقت تتصاعد فيه وتيرة الأحداث في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان على القطاع ارتفع إلى 53,339 شهيدا، و121,034 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.