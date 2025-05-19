بوتين وترامب يكشفان تفاصيل المكالمة الهاتفية بينهما (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن موسكو مستعدة للعمل مع كييف على “مذكرة تفاهم” تتضمن وقف إطلاق النار بشأن “اتفاقية سلام محتملة” بين البلدين، بعد أكثر من 3 سنوات على بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

وبعد الاتصال مع ترامب، اليوم الاثنين، قال بوتين في تصريحات لصحفيين إن “روسيا ستقترح مذكرة تفاهم، وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن اتفاقية سلام محتملة”.

ووصف بوتين المحادثة مع ترامب بأنها كانت “ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية”، معربا عن “امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا”، وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء.

ورأى بوتين أن “المباحثات مع أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح بعد محادثات مباشرة جرت، الجمعة الماضية، في إسطنبول”، هي الأولى بين الأوكرانيين والروس منذ ربيع عام 2022.

وفي هذا الصدد، قال بوتين “الاتصالات بين المشاركين في هذا الاجتماع والمحادثات قد عادت، ما يدفع إلى الظن أننا في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف “من الممكن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا عند التوصل إلى التفاهمات المناسبة، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فاعلية نحو السلام”.

وتابع “اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح، وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة تشكل معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددا من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لمدة معيَّنة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة”.

وأردف بوتين “روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف”.

واستطرد “المسألة بالطبع هي أن يُظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام، وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف”.

وأشار بوتين إلى أن موقف روسيا واضح، قائلا “الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن ترامب أصابه “الاحباط ” من نظيريه الروسي بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك قبل إجرائه مكالمات هاتفية منفصلة مع كليهما، في مسعاه لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

روسيا وأوكرانيا ستبدآن محادثات فورا

بدوره، قال ترامب إن مكالمته مع بوتين سارت على ما يرام، وإن موسكو وكييف “ستبدآن فورا مفاوضات” لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وبضغط من ترامب، اجتمع مندوبو الدولتين المتحاربتين الأسبوع الماضي في إسطنبول لأول مرة منذ عام 2022، لكنهم لم يتفقوا على هدنة. وتقول كييف إنها مستعدة لوقف إطلاق النار الآن، بينما تصر موسكو على تلبية شروطها أولا.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) عقب مكالمته مع بوتين التي استمرت ساعتين “ستبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فورا”.

وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا مع زيلينسكي، إضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا عقب مكالمته مع بوتين.

وذكر أنه أبلغ هؤلاء القادة بأن المفاوضات ستبدأ فورا.

وطرح ترامب فكرة استضافة بابا الفاتيكان الجديد، البابا ليو، للمحادثات، وقال “أكد الفاتيكان، ممثلا في البابا، اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات”.

وأكد ترامب أن “لهجة وروح الحوار (مع بوتين) كانا ممتازين”، مضيفا أن “روسيا ترغب في إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب”.

وأضاف “أوكرانيا ستستفيد أيضا من التجارة في عملية إعادة إعمار البلاد”.

لم يناقشا جدولا زمنيا لوقف إطلاق النار

في السياق، قال الكرملين إن الرئيس بوتين ونظيره ترامب لم يناقشا جدولا زمنيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال مكالمتهما الهاتفية، لكن ترامب أكد اهتمامه بالتوصل إلى اتفاقات بسرعة.

وقال يوري أوشاكوف، وهو أحد مساعدي بوتين، للصحفيين إن الزعيمين ناقشا تبادل 9 مواطنين روس مقابل 9 أمريكيين في صفقة تبادل سجناء في إطار المباحثات بشأن تحسين العلاقات الثنائية.

وأضاف “ترامب أكد لبوتين أنه يرى روسيا واحدة من الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين للولايات المتحدة بعد التسوية في أوكرانيا”.