إعلام يمني: غارات أمريكية مكثفة على صنعاء وصعدة والجوف

شهد اليمن، مساء الخميس، تصعيدًا في وتيرة الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت بشكل مكثف مناطق عدة في العاصمة صنعاء ومحافظتيْ صعدة والجوف شمالي البلاد، ما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام يمنية.

“عدوان أمريكي مباشر”

وأكدت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية أن الغارات تركزت على العاصمة صنعاء، حيث شن الطيران الأمريكي غارات عدة استهدفت العاصمة صنعاء، أبرزها غارة على منطقة عصر بمديرية الوحدة جنوب غربي العاصمة، وأخرى على مديرية همدان بمحافظة صنعاء، ووصفت القنوات التابعة للجماعة ذلك بأنه “عدوان أمريكي مباشر على العاصمة”.

وأفادت قناة “المسيرة” أن الطائرات الأمريكية شنت 9 غارات إضافية على محافظتي صعدة والجوف شمالي البلاد، حيث استهدفت خمس غارات محيط مدينة صعدة، وتركزت أربع غارات أخرى على مديريتيْ خب والشعف في محافظة الجوف.

ولم ترد حتى الآن معلومات دقيقة بشأن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن هذه الغارات، وسط حالة من الترقب الشعبي والتوتر الأمني في المناطق المستهدفة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف الضربات على اليمن، وقالت إدارته إنها ستواصل مهاجمة “جماعة أنصار الله” حتى يتوقفوا عن مهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر، وأسفرت الضربات الأمريكية في الآونة الأخيرة عن مقتل العشرات.