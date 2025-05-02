بصاروخ “فرط صوتي”.. “أنصار الله” تعلن استهداف موقع حيوي في حيفا (فيديو)

أعلنت القوات التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت موقعًا حيويًّا في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العملية نُفذت باستخدام “صاروخ باليستي فرط صوتي، يُعَد الثاني خلال ساعات”.

وأضاف أن “الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح، ما أجبر ملايين المستوطنين على الهروب إلى الملاجئ”.

ودعا المتحدث الشعوب العربية والإسلامية إلى “أداء واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، والتحرك العاجل في مختلف البلدان لوقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة“.

وأكدت جماعة أنصار الله استمرار عملياتها الإسنادية وفرض الحصار البحري على إسرائيل من البحرين الأحمر والعربي، مشيرة إلى أن “الهجمات الأمريكية فشلت في كسر هذا الحصار، الذي سيستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة تنفيذ عملية استهدفت قاعدة “رامات دافيد” الجوية شرق حيفا، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2”.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل دفاعاته الجوية في مواجهة صاروخين أُطلقا من اليمن، بفارق ثماني ساعات بين كل منهما.

وقال الجيش في بيان إنه جرى اعتراض الصاروخ الأول “قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية”.

وبعد ساعات، أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن اتجاه إسرائيل. وبعد نحو ثلاثين دقيقة، قال الجيش إن صفارات الإنذار دوَّت في مناطق عدة، مشيرًا إلى “إطلاق صاروخ اعتراضي اتجاه الصاروخ (الثاني)، ويجري التحقق من نتائج هذا الاعتراض”.