تركيا تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على “سفينة الضمير”

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينة مساعدات إنسانية ضمن “تحالف أسطول الحرية”، أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور على منصة إكس، إن الهجوم يشكل تهديدًا واضحًا لحرية الملاحة والأمن البحري.

وأكد أن تركيا ستتخذ “جميع المبادرات اللازمة لكشف تفاصيل الهجوم في أقرب وقت، وضمان محاسبة المسؤولين أمام العدالة”، متعهدًا بمتابعة التحقيقات حتى النهاية.

وذكر أن أنقرة تقوم بالتنسيق مع سلطات في مالطا لضمان نقل المواطنين الأتراك إلى مكان آمن. كما لفت إلى وجود ادعاءات بأن طائرة مسيَّرة إسرائيلية هي التي نفذت الهجوم.

تفاصيل الهجوم

وبحسب تحالف أسطول الحرية، فإن الهجوم أسفر عن ثقب في هيكل السفينة واندلاع حريق في مقدمتها، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الجهات المنظمة لمواجهة الأخطار المحتملة خلال رحلة السفينة التي تأتي ضمن مبادرات دولية تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.

وفي السياق، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب “جريمة قرصنة صهيونية” في المياه الدولية عبر استهداف السفينة.

وأضافت حماس في بيان أن هذا الهجوم يستوجب “الإدانة والمساءلة الدولية”، مؤكدة أن استهداف سفينة مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة يكشف طبيعة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، حتى في إطار الجهود الإنسانية.