شبكة أطباء السودان: قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة في النهود ونهبت المستشفى والإمدادات الطبية

قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع نفذت “مجزرة” كبيرة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان غربي البلاد، مساء أمس الخميس.

وأدانت الشبكة بشدة “المجزرة” التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني، بينهم 21 طفلًا و15 امرأة، مؤكدة أنها تمثل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

وذكرت أن قوات الدعم السريع نهبت مستشفى النهود التعليمي ومخزن الإمدادات الطبية بالمدينة، مضيفة أن الهجوم طال أيضًا عددًا من الصيدليات الخاصة، مما أدى إلى توقف الخدمات الطبية في المدينة، وتفاقم معاناة المصابين والمرضى الذين كانوا يعتمدون على تلك الخدمات.

وأوضحت الشبكة أن الأرقام المعلنة لا تشمل العسكريين، محذرة من ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار العنف ونقص الأدوية والإسعافات الأولية.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لتأمين المساعدات الطبية ووقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد حياة المدنيين.

وكانت مدينة النهود تحت سيطرة الجيش، وتحولت منذ يوليو/تموز 2024 إلى العاصمة الإدارية المؤقتة لولاية غرب كردفان، عقب سقوط عاصمتها الأصلية “الفولة” بأيدي الدعم السريع.

ويشهد السودان حربًا متواصلة بين قوات الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، أسفرت عن أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.