مجازر متتالية للاحتلال.. عشرات الشهداء في غزة خلال ساعات

استشهد 41 فلسطينيًّا على الأقل، منذ فجر اليوم الجمعة، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، في تصعيد دموي جديد استهدف منازل مأهولة وأماكن تجمُّع للمدنيين.

8 شهداء في جباليا

ففي شمالي القطاع، استشهد 8 أشخاص وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف منزلًا مأهولًا في جباليا البلد.

كما شهدت بلدة بيت لاهيا مجزرة دامية أخرى، بعد استشهاد 6 أشخاص على الأقل إثر استهداف بيت عزاء لعائلة المصري، خاص بثلاثة من أفرادها استشهدوا في مجزرة سابقة يوم الخميس.

وفي وسط القطاع، استشهد 9 أشخاص بينهم امرأتان، جراء قصف منزل لعائلة أبو زينة في مخيم البريج. كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب آخرون، في غارة لمسيَّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين داخل نادي خدمات البريج.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد طفل متأثرًا بإصابته في قصف استهدف خيمة نازحين في دير البلح، أمس الخميس.

4 غارات على مدينة غزة

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال 4 غارات على شارع الجلاء، بالتزامن مع استهداف تكية تابعة لجمعية “قوافل الخير”، مما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل.

وفي حي الشيخ رضوان، استشهد اثنان من عائلة حمودة إثر استهداف منزلهم.

خان يونس

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، استشهد 3 وأصيب 7 في قصف استهدف خيام النازحين قرب بوابة أصداء غربي المدينة، بينما شهدت منطقة قيزان النجار جنوبي المدينة سلسلة من الغارات، أسفرت عن استشهاد شقيقين قرب كلية العلوم والتكنولوجيا، واستشهاد طفل آخر في قصف بمسيَّرة صباح اليوم.

كما استشهد شخص متأثرًا بإصابته في قصف سابق على منطقة المواصي بخان يونس.

وأصيب عدد من الأشخاص بينهم امرأة حامل، بعد أن شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة شراب قرب مجمع المحاكم.

أكثر من 52 ألف شهيد

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 52418 شهيدًا و118091 جريحًا.

وأوضحت الوزارة أن أعداد الضحايا منذ استئناف الاحتلال عمليات الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 2326 شهيدًا و6050 مصابًا، ليرتفع الإجمالي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى 170509 بين شهيد وجريح.