بريطانيا تجمد مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وتستدعي سفيرتها.. وتل أبيب ترد

علّقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية وتصعيدها في قطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هاتوفيلي، ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بدورها، قالت الخارجية الإسرائيلية ردا على قرارات لندن “انتهى الانتداب البريطاني قبل 77 عاما، ولن تثني الضغوط الخارجية تل أبيب عن مسارها”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين في بيان “إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها بمعاداة إسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها”.

وأضاف “الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها”.

وجاءت إجراءات اليوم بعد يوم من إدانة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة وإجراءاتها في الضفة الغربية.

بريطانيا وفرنسا وكندا تدعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة

وأمس الاثنين، دعت لندن وباريس وأوتاوا، في بيان، تل أبيب إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا، وهددت باتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل. وأدان البيان قرار إسرائيل توسيع هجماتها في غزة.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية برية في مناطق داخل قطاع غزة، في إطار بدء عملية “عربات غدعون”، ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 20 شهرا.

وأضاف البيان “الوضع الإنساني في غزة غير مقبول”، مؤكدا أن “قرار إسرائيل السماح بدخول بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة لم يكن كافيا”.

بيان مشترك لزعماء #المملكة_المتحدة🇬🇧 و #فرنسا🇫🇷 و #كندا🇨🇦: لن نقف متفرجين بينما تمضي حكومة نتنياهو بهذه الأفعال السافرة. إن لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية الجديدة وترفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى #غزة، سنتخذ إجراءات أخرى ملموسة ردا على ذلك.https://t.co/2PxsF7z4Ne — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) May 19, 2025

وتابع “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

كما دعا البيان إلى إطلاق سراح الأسرى، لافتا إلى أن عرقلة الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وفي إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية عن تهجير سكان غزة، قال البيان “ندين لغة الكراهية التي يستخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية”، مؤكدا أن “التهجير القسري يُعَد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.