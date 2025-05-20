قطر وتونس تؤكدان رفض وإدانة مخططات الاحتلال الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين

أكدت قطر وتونس “وقوفهما وتضامنهما الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع كافة حقوقه التاريخية المشروعة”.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي محمد علي النفطي، يوم الاثنين.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/KJRsLwI5q9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 19, 2025

وأعربت الدولتان في البيان عن “رفضهما القاطع وإدانتهما الشديدة لمخططات الكيان المحتل الرامية إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ولما يقترفه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة يائسة لتصفية قضيته العادلة”.

كما ثمنت تونس عاليا جهود دولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أجل إنهاء العدوان ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار دعم بلاده لتونس لتحقيق التنمية.

وأكد الجانبان تطابق مواقف البلدين حيال العديد من هذه القضايا، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم جهود إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي، أكد الجانبان أهمية البدء في المفاوضات بين وزيري التجارة في البلدين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارة الحرة المزمع توقيعها، وبمشاركة مجلس رجال الأعمال القطري التونسي من أجل استكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين.

ورحب الجانبان بالمشروعات والبرامج المقترحة في مجالات الصحة والأمن الغذائي والإسكان والتعليم والتعليم العالي والإعلام.