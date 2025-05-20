مدير الصحة في حلب يستجيب لمناشدات مواطنين عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

طالب عدد من سكان إحدى البلدات القريبة من مدينة حلب شمالي سوريا، عبر الجزيرة مباشر، بإنشاء مركز صحي في البلدة للإسهام في دفع أهالي البلدة المهجَّرين إلى العودة إليها.

وقال عدد من أهالي بلدة حريتان، شمال غربي حلب، إنهم غادروا المدينة خلال فترة الثورة، وعندما عادوا إليها بعد سقوط نظام الأسد فوجئوا بعدم وجود أبسط الخدمات وأهمها المراكز الصحية.

وأضافوا أن سكان البلدة في أمسّ الحاجة إلى وجود أكثر من مركز صحي بها، من أجل تشجيع من نزح منها إلى العودة إليها.

وتعرَّض المركز الصحي في حريتان للقصف عام 2016، مما أدى إلى تدميره بالكامل وتحوله إلى أنقاض.

بدوره، قال مدير صحة حلب محمد وجيه جمعة للجزيرة مباشر إنه تم توفير عيادة متنقلة، وذلك بشكل مؤقت، إلى حين إعادة بناء المركز ضمن خطة وزارة الصحة في سوريا.

وأضاف أن هناك أهمية خاصة لبلدة حريتان، لأنها تقع على أطراف مدينة حلب.

وأوضح مدير صحة حلب أنه تم إعادة تأهيل 22 مركزا حتى الآن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.