سياسة|فلسطين

الخارجية الفلسطينية تفند رواية الاحتلال بشأن إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي في جنين

جنين سفراء جيش الاحتلال
صورة من مقطع متداول أعادت وزارة الخارجية الفلسطينية نشره لإطلاق الرصاص على الوفد الدبلوماسي عند مخيم جنين (مواقع التواصل)
21/5/2025-|آخر تحديث: 08:56 PM (توقيت مكة)

نفت وزارة الخارجية الفلسطينية رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن إطلاق جنوده الرصاص على وفد يضم سفراء وقناصل دول عدة في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأكدت الخارجية في بيان أنها قامت و”محافظة جنين بالإعلان بشكل مسبق عن زيارة الوفد الدبلوماسي قبل 10 أيام من الزيارة لمحافظة جنين”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضحت أن الوفد الدبلوماسي كان يضم “سفراء وقناصل وممثلين عن 32 دولة ومنظمة دولية”، مشيرة إلى أنهم “تحركوا باتجاه محافظة جنين بمركباتهم الدبلوماسية”.

وقالت إن الوفد التقى مع محافظ جنين وفعالياتها في مقر المحافظة لمدة تزيد عن الساعتين، مضيفة أن الوفد قام بزيارة أحد مداخل مخيم جنين المغلق بسواتر ترابية عالية، ثم “انتقل في موكب دبلوماسي لزيارة بوابة حديدية أخرى وضعها جيش الاحتلال على أحد مداخل المخيم لا تبعد عن البوابة الأولى 500 متر”.

وأوضحت أن الوفد مكث عند البوابة الحديدية ما يزيد عن 15 دقيقة”، استمع خلالها لشرح من محافظ جنين عما يتعرض له المخيم بوجود عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين قبل أن يبدأ جيش الاحتلال بإطلاق النار تجاه الوفد الدبلوماسي.

ماذا حدث؟

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه سفراء وممثلين عن دول عربية وأوروبية وصحفيين، خلال وجود الوفد قرب بوابة حديدية نصبها الاحتلال على المدخل الشرقي لمخيم جنين.

وضم الوفد سفراء مصر والأردن والمغرب وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وكندا والهند والبرازيل وبولندا ورومانيا والمكسيك وعدد من ممثلي دول أخرى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن جيش الاحتلال أعلن فتح تحقيق في الحادثة، مشيرا إلى أن “جنديين أطلقا النار على الوفد الدبلوماسي دون علمهم بهويته”، وادعى الجيش أن إطلاق النار كان بهدف إبعادهم.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الوفد “خرج عن المسار المصرح به مسبقًا”، ودخل منطقة صنفها الجيش “منطقة إطلاق نار”، ولم يكن مسموحا لهم بالوجود فيها.

كما أعلن أن “ضباطا كبارا من الجيش سيتواصلون مع ممثلي الدول المشاركة لتقديم شرح واعتذار رسمي”.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان