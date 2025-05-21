شاهد: مسيّرة تستهدف سيارة قرب صور والاحتلال يعلن اغتيال قيادي في حزب الله

أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري -قضاء صور، الأربعاء، أسفرت عن إصابة 9 أشخاص، بينهم طفلان، ووصفت حالة 3 منهم بأنها حرجة.

اغتيال قيادي في حزب الله

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائد مجمع حزب الله في منطقة المنصوري، متهما إياه بـ”التخطيط لهجمات إرهابية”، ومسؤوليته عن إعادة تأسيس بنى عسكرية ونقل أسلحة إلى الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: قمنا باغتيال حسين نزيه برجي المسؤول في مجال تصنيع الأسلحة في حزب الله بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق الحوش بعين بعال قرب مدينة صور، مما أدى إلى استشهاد شخص على الفور.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بوساطة أمريكية وفرنسية، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات متفرقة على جنوب لبنان.