إحصائية رسمية “مفجعة” لعدد الأطفال الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد أكثر من 30 شخصا، بينهم أطفال ونساء، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الليلة الماضية، وذلك في حصيلة أولية.

وفي التفاصيل قال مراسلنا إن 15 شخصا استشهدوا بغارات متفرقة على مدينة غزة، و10 شهداء في بركس بدير البلح وسط القطاع، وشهيدين في مخيم الصداقة بدير البلح، وشهيد في النصيرات، و4 شهداء في منطقة أصداء غربي مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة في غزة كشفا شاملا بأعداد الشهداء من الأطفال الذين ارتقوا خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

ووفق الوزارة، بلغ عدد الشهداء الأطفال حتى اليوم 16,503 أطفال، في إحصائية “صادمة تجسد حجم الاستهداف المباشر والممنهج لأضعف فئات المجتمع وأكثرها براءة”.

وتوزعت الفئات العمرية للأطفال الشهداء على النحو التالي:

الرضع (أقل من عام): 916 شهيدا.

الأطفال (1–5 أعوام): 4,365 شهيدا.

الأطفال (6–12 عاما): 6,101 شهيد.

الفتية (13–17 عاما): 5,124 شهيدا

ولدوا واستُشهدوا خلال الحرب

وبحسب صحة غزة، فإن”343 روحا صغيرة أبصرت النور للحظات… ثم انطفأت تحت القصف، أو بسبب انقطاع الكهرباء، أو نقص الحاضنات، أو تأخر العلاج”.

وتابعت “أطفال وُلدوا في زمن الحرب، فكان ميلادهم شهادة على الجريمة، ووفاتهم صرخة في وجه الصمت”.

وأوضحت “هذه ليست أرقاما… بل أحضان أُفرغت، وصرخات لم تُسمع، وأمهات لم تُمنح حق الاحتضان الأول”.

“أرقام مفجعة”

وقالت الوزارة إن هذه الأرقام “المفجعة لا تُعبّر فقط عن أرواح بريئة أُزهقت، بل تعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة المرتكبة بحق جيلٍ كامل كان من المفترض أن يحظى بالحماية والرعاية والتعليم، لا أن يتحول إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات”.

وبدعم أمريكي، خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر أكثر من 175 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.