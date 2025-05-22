الاحتلال يعيد أسْر مفرج عنهم في صفقة “طوفان الأحرار” ويشعل الضفة والقدس باعتقالات جماعية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من الأسرى المحررين في صفقة “طوفان الأحرار” التي أُبرمت بين المقاومة والاحتلال في يناير/كانون الثاني الماضي، إضافة إلى مواطنين آخرين، في خرق واضح لبنود الاتفاق.

ففي مدينة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت الأسرى المحررين: سعيد ذياب، ومهدي عكاس، وإبراهيم عطية، وسائد الفايد، والجريح حمزة شريم، وإسلام فايز نزال.

كما اعتُقل عدد من الشبان، عرف منهم: عمرو ذياب، وأدهم الحج حسن، ومحمد عبد الرحمن داود، وحمزة الجمال، ورائد رشدي عدوان، ويوسف إبراهيم سليم، وحمد الله سويدان، وأكرم عبد الله عنايا، وحسين محمود رضوان، وعبد الرحمن سعيد سلامة من بلدة عزون شرق المدينة.

رام الله وطولكرم تحت المداهمة

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت وحي عين مصباح، واعتقلت المحرر سلامة القطاوي، والمحرر عبد المجيد حسن، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت سابقًا.

أما في طولكرم، فاعتُقل الشاب مصعب يوسف برابرة من بلدة بلعا بعد الاعتداء عليه وعلى شقيقه، كما تم اعتقال المواطن محمود زهدي جيتاوي أثناء مروره عبر حاجز عناب العسكري.

وفي محافظة الخليل، اعتُقل المحرر ناصر عبد ربه إرزيقات ونجله رائد من بلدة تفوح، ونفذت قوات الاحتلال عمليات تنكيل واسعة في أحياء متفرقة من المدينة، لا سيما في منطقة وادي الهرية.

وفي أريحا، اعتُقل الشابان رمضان مطير من مخيم عقبة جبر، ونصر خالد صافي من مخيم عين السلطان.

ارتفاع في وتيرة الاعتقالات

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 14 أسيرا محررا بصفقة “طوفان الأحرار”، بينهم 6 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم، مما يشكل انتهاكا واضحا للتفاهمات السابقة.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 اعتقال (تشمل معتقلين أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.