إنذار عاجل بالإخلاء.. تصعيد كبير في شمال غزة ومستشفى “العودة” يحترق (شاهد)

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا بالإخلاء لسكان 14 حيا في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس “إنذار عاجل إلى كل سكان قطاع غزة المتواجدين في شمال القطاع في أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال “سيقوم جيش الدفاع بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ، وتعتبر المناطق التي تتواجدون فيها مناطق قتال خطرة”.

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى كل سكان قطاع غزة المتواجدين في شمال القطاع في أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا

⭕️جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم حيث تواصل المنظمات… pic.twitter.com/p0NMFfD24l — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2025

مناطق حمراء

وكان تحليل بيانات أجرته وكالة سند للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة، قد أظهر أن 72% من مساحة قطاع غزة أصبحت مناطق خطرة (معلّمة باللون الأحمر)، نتيجة الإنذارات المكثفة التي وجهها جيش الاحتلال للسكان في معظم مناطق القطاع منذ استئناف الحرب في 18 مارس/آذار الماضي.

وبلغت أوامر الإخلاء الإسرائيلية ذروتها خلال الشهرين الماضيين، مع إخلاء مدينة رفح بالكامل، وإعلان جيش الاحتلال بدء عملية “عربات غدعون”، والتي تركزت حتى الآن بشكل رئيسي في شمال قطاع غزة.

حريق في مستودع أدوية مستشفى العودة

واستمرارا لمسلسل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة أعلنت إدارة مستشفى العودة بشمال قطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال استهدف مستودع الأدوية داخل المستشفى، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وقالت إدارة المستشفى في بيان “جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستودع الأدوية داخل المستشفى بتل الزعتر بمخيم جباليا، ولا تزال النيران مشتعلة”.

وأضافت “طواقم المستشفى تحاول إخماد النيران التي اندلعت في المستودعات والمخازن، ومنع تمددها إلى بقية المرافق، مما قد يهدد حياة المرضى والطواقم الطبية الموجودة”.

وأوضحت الإدارة أن دائرة النيران ما زالت تتسع داخل المرافق، في ظل عدم توفر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الحرائق، وسط معاودة دبابات الاحتلال لمحاصرة المستشفى من جديد.

ويعد مستشفى العودة من المؤسسات الطبية الخاصة التي تقدم خدماتها بقطاع غزة، ولها فرعان، أحدهما وسط القطاع والآخر بمخيم جباليا.

اندلاع حريق داخل مستودع الأدوية التابع لمستشفى العودة – تل الزعتر جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" المتعمد للمكان الذي تتواجد به الأدوية، علمًا أن الطواقم العاملة في المشفى لم تستطيع حتى اللحظة من السيطرة على الحريق المُندلع pic.twitter.com/dr1ijMwXvP — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 22, 2025

تدمير البنية التحتية الصحية في غزة

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية.

وبحسب تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية في قطاع غزة أسفر عن: