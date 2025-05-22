إنزال أيمن عودة عن المنصة.. توتر حاد في الكنيست أثناء جلسة بشأن “منع إنكار النكبة” (فيديو)

شهدت جلسة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس الأربعاء، توترا حادا بعد منع النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير، من إكمال كلمته وإنزاله عن المنصة.

جاء ذلك عقب انتقادات حادة وجهها عودة إلى أعضاء الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصف فيها الحكومة الإسرائيلية بـ”الضعيفة التي فقدت صوابها” لعدم تحقيقها أي انتصار سياسي.

وكان عودة يتحدث خلال مناقشة الكنيست اقتراح قانون قدمه رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير بشأن إنكار النكبة الفلسطينية، دعا من خلاله إلى تثقيف الجمهور الإسرائيلي بشأن النكبة الفلسطينية التي حدثت عام 1948.

كما اقترح عودة تنظيم جولات تعليمية في القرى الفلسطينية المهجرة داخل الخط الأخضر.

"لا يوجد نصر سياسي فقط قتل للأبرياء".. توتر حاد في الكنيست الإسرائيلي بعد كلمة ألقاها النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير على المنصة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zNoz9Qi0cF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2025

“لا نصر سياسي”

وفي مداخلته قال عودة “من لا يعترف بالنكبة بالحقيقة أنه في حيفا كنا 70 ألفا وأصبحنا 2000 وبأن 90% من شعبي لم يعد موجودًا في الأرض التي أقيمت عليها دولة إسرائيل وبأن هناك 530 قرية مدمرة وبأن السلطات بعد عامين من النكبة دمرت كل شيء بالكامل”.

وأضاف “من ينكر التاريخ من ينكر ومن ينكر النكبة هو إنسان بلا أخلاق ولا يريد أن يبني مواطنة سليمة”.

وبشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قال عودة “أنتم لا تعرفون كم أراكم ضعفاء، أنتم أناس ضعفاء ضعفاء جدا جدا جدا، بعد سنة ونصف من حرب قتلتم فيها 19 ألف طفل و53 ألف إنسان دمرتم كل الجامعات كل المستشفيات لا يوجد لديكم نصر سياسي أنتم تشعرون بعدم وجود نصر سياسي”.

“أنتم ضعفاء”

وبعد احتجاجات عنيفة شهدتها القاعة احتجاجا على حديث عودة، قال “أنتم تفقدون صوابكم.. لماذا أنتم ضعفاء؟ لماذا أنتم حزانى؟ لماذا لا تفرحون لماذا؟ لأنه لا يوجد نصر سياسي.. فقط قتل فقط تدمير للمستشفيات فقط تدمير للجامعات، فقط حرب على المدنيين فقط حرب على الأبرياء هذا ما تفعلونه أنتم ضعفاء”.

وفي أعقاب ذلك قام حرس الكنيست بإنزال عودة من المنصة ومنعه من إكمال حديثه.

قانون “منع إنكار النكبة”

وأشار عودة عبر حسابه في فيسبوك إلى أن النواب من كل الاتجاهات صوتوا ضد مقترح القانون الذي قدمه، قائلا “تزامنا مع ذكرى النكبة قدمت اقتراح قانون (منع إنكار النكبة) وأن من يُنكر النكبة يُلزم قانونيًّا بأن يمرّ بورشة تعليم وأن يختار بين زيارة قرية مهجّرة أو مدينة تاريخية ويتعلّم ميدانيًّا حول النكبة”.

وتابع “كل النواب من حزب العمل حتى الصهيونية المتدينة صوّتوا ضد الاقتراح. ولكنني أعرف أنهم ضُعفاء، خاصة أنهم بدواخلهم يعرفون أنهم يكذبون. يدنا ثابتةٌ ويد الظالم مهما ثبتت مرتجفة”.