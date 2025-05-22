سياسة|قطاع غزة

استشهاد أسير جديد من غزة في معسكر “سدي تيمان”.. وحماس تعلق

مئات الفلسطينيين يعانون انتهاكات بمركز "سدي تيمان" العسكري في صحراء النقب (سي إن إن)
22/5/2025-|آخر تحديث: 04:55 PM (توقيت مكة)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي عمرو حاتم عودة (33 عاما) وذلك في معسكر “سدي تيمان” السيّئ السمعة.

واعتقل الشهيد عمرو عودة من قطاع غزة في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2023، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

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وقالت الهيئة والنادي إن الأسير عودة، اعتُقل هو وأفراد عائلته من منزلهم في بداية الاجتياح البري لغزة.

وأضافت الهيئة والنادي أنّه وباستشهاد عودة، فإن عدد الشهداء الذين ارتقوا بعد بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 70 شهيدا على الأقل، من بينهم 44 معتقلا من غزة.

كما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثق استشهادهم لدى المؤسسات إلى 307.

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حماس تعلق

من جانبها، نعت حركة حماس الأسير عمرو عودة، وحذرت في بيان من “الواقع المأساوي” الذي يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الحركة أن “سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، والتعذيب، وحرمان الأسرى من الطعام والشراب وأبسط الحقوق الإنسانية، ما هي إلا وسائل ممنهجة لقتلهم، في ظل صمت دولي مخزٍ تجاه ما يتعرضون له من تنكيل واعتداءات”.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى أول مايو/أيار الجاري أكثر من عشرة آلاف و100، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3577 معتقلا إداريا، و1846 من معتقلي غزة، بحسب هيئة شؤون الأسرى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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