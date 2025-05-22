“بالشحاطات”.. نتنياهو يثير غضبا وسخرية بين الإسرائيليين

تحول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هدف للانتقاد الساخر على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحفي الذي حاول فيه الرد على الاتهامات بالتقصير الأمني فيما يتعلق بعملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ماذا قال نتنياهو؟

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، قال نتنياهو: “لم يكن هناك أي نفق يخترق الحدود في 7 أكتوبر، لماذا؟ لأنني كرئيس للحكومة، أصررت على بناء جدار تحت الأرض”.

وأضاف: “وهكذا اكتفت حماس باختراق الحدود من فوق الأرض بـ’الشحاطات‘ والكلاشنيكوف فقط”.

وبدا التصريح عبثيًا حتى بمقاييس نتنياهو نفسه الذي أراد أن يُظهر فاعلية “سياسته الأمنية”، لكنه سرعان ما تحوّل إلى مادة للتندّر والسخرية، بعدما أصبحت عبارة بـ”الشحاطات” محور نقاش عام محموم.

و”الشحاطات”، جمع شحاطة التي تعني النعل المنزلي الخفيف، وتعرف في دول عربية أخرى باسم “الشبشب”.

الصحفي يانير كوزين كتب ساخرا: “يا لحسن حظّنا وسعدنا! كان هناك جدار تحت الأرض! وهم ‘فقط’ اخترقوا الحدود من فوق الأرض، وبالشحاطات والكلاشنيكوف!! إنّها معجزة علنية!”.

لكنه استطرد: “بالمناسبة، دولة رئيس الحكومة، آخر مرة تحققت فيها من الأمر، كنت أنت رئيس حكومة إسرائيل تحت الأرض وفوق الأرض أيضًا. نعم نعم، ما يحدث فوق الأرض هو أيضًا تحت مسؤوليتك، أقسم لك بذلك”.

"אף מנהרה לא חדרה ב-7 באוקטובר, למה? כי אני כראש ממשלה התעקשתי על קיר תת קרקעי. הם חדרו עם כפכפים וקלצ'ניקוב" אמר נתניהו בערב. איזה מזל! שהיה קיר תת קרקעי! ושהם חדרו רק מלמעלה עם כפכפים וקלצ'ניקובים!!! נס גלוי. ואגב, אדוני רה"מ, פעם אחרונה שבדקתי אתה ראש ממשלת ישראל מתחת לקרקע… — Yanir Cozin – יניר קוזין (@yanircozin) May 21, 2025

من جانبه نشر الناشط عومر باباي صورة ساخرة، تعليقا على تصريح نتنياهو تقول: “حسنا، ولكن هذا يزيد الأمر سوءا”.

נתניהו: ״כל זה הם עשו רק עם כפכפים וטנדרים״ pic.twitter.com/4O3wFWMtAC — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) May 21, 2025

أما آفي إيدلسون فكتب متسائلا: “أريد أن أفهم، جيش الدفاع الإسرائيلي، الجيش الأقوى في الشرق الأوسط، يحارب منذ 600 يوم ولم ينجح في إخضاع منظمة إرهابية تهاجمنا وهي ترتدي الشحاطات؟”.