تأكيد استشهاد شقيق يحيى السنوار

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد الدكتور زكريا السنوار، اليوم الخميس، متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها جراء قصف خيمته الموجودة فوق ركام منزله قبل أيام ليتحلق بزوجته وأبنائه.

وأصيب زكريا السنوار، وهو شقيق الشهيد يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد استهداف خيمته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بغارة إسرائيلية، فجر الأحد الماضي.

وتمكنت الطواقم الطبية، الأحد، من إنعاش الدكتور زكريا السنوار بعد إعلان استشهاده، إذ لاحظ الأطباء وجود علامات للحياة عليه عند نقله إلى ثلاجة الموتى.

ويُعَد الدكتور زكريا السنوار من أبرز الشخصيات الأكاديمية الفلسطينية، وقد عمل أستاذا للتاريخ بالجامعة الإسلامية في غزة، وله إسهامات علمية وبحثية واسعة في مجال التعليم العالي الفلسطيني.