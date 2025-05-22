“تسلل خلف الخطوط”.. القسام تنشر توثيقا لكمين في جباليا لم تعلن عنه سابقا لهذا السبب (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد لكمين محكم نفذه مقاتلوها في شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، قبل أشهر عدة.

وقالت كتائب القسام، اليوم الخميس، في المقطع، إن الكمين استهدف جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على طريق مهبط مروحيات الإخلاء شرق المخيم، خلال معركة معسكر جباليا الثالثة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضحت أنها لم تنشر توثيق الكمين في وقت سابق بسبب “دواع أمنية”.

وذكرت كتائب القسام أن مقاتليها تسللوا خلف خطوط العدو في منطقة إخلاء القتلى والمصابين من جنود الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفوا “جيبين للعدو وعدد من جنوده بعبوتي ’شواظ‘ وتلفزيونية‘ بالإضافة إلى قذيفة ياسين”.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في شمالي قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 واستمرت حتى التوصل لاتفاق تبادل الأسرى وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلال تلك الفترة، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية قتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال وتدمير أعداد من آلياته بعد تنفيذ عشرات العمليات ضد جيش الاحتلال.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، في نهاية ديسمبر، مقتل 40 عسكريا منذ بدء العملية العسكرية.