تقرير إسرائيلي: جنود في غزة يشكون من نقص حاد في “العيون”

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجنود الاحتياط في قطاع غزة حذروا من تأثير غياب الميزانيات على توفير الوسائل اللازمة للقتال في القطاع.

ونقلت الهيئة عن جنود احتياط تحذيرهم من وجود نقص حاد في الطائرات المسيّرة بسبب غياب الميزانيات.

وقال الجنود إن الجيش لا يوفر العدد اللازم من المسيّرات، مشيرين إلى محاولات خاصة لشراء مسيّرات لتعويض النقص في عددها.

وأوضحوا بأن المسيّرات هي “عيوننا في الميدان”، ويتم إرسالها لكشف وجود العدو قبل دخول القوات.

وأضافوا أن غياب المسيّرات يعرّض أرواح الجنود للخطر، مشيرين إلى سقوط جرحى في إحدى العمليات بسبب دخول القوة دون تغطية استباقية بمسيّرة.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مرات عدة عن استيلائها على مسيّرات تابعة لقوات جيش الاحتلال خلال تنفيذها مهام استخباراتية في مناطق مختلفة من القطاع.