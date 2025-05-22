حرفيون يعيدون تشغيل منشرة حجر في معرة النعمان بعد سنوات من النزوح (فيديو)

أعاد عبد الرزاق حداد فتح منشرته للحجر والديكور في معرة النعمان، شمالي سوريا، لتصبح مقصدًا لأهالي المنطقة، وذلك بعد عودته إلى مدينته المدمرة.

وقال حداد للجزيرة مباشر إنهم عادوا فور تحرير مدينة معرة النعمان، جنوبي محافظة إدلب، واستأنفوا أعمالهم، مضيفا: “أعدنا افتتاح المنشرة، وهناك ضغط عمل غير طبيعي، لأن المعرة مدمرة بالكامل، والناس يقصدوننا لأن أقرب منشرة من هنا تقع على بُعد 80 كيلو مترًا”.

وأشار إلى أن تكاليف النقل المرتفعة دفعت الأهالي للاعتماد عليهم، موضحًا: “إذا توجه الشخص إلى الشمال لاستيراد الحجارة، يدفع نحو 100 دولار أجرة السيارة. أما هنا، فالتكلفة أقل، والأسعار مناسبة”.

وذكر حداد أن أصحاب القدرة المادية شرعوا في ترميم منازلهم، بينما ينتظر آخرون دعم المنظمات أو الجهات المانحة.

وأضاف: “لا يمكن للفقير العودة إلى المعرة والاستقرار فيها دون مساعدة. من دون ذلك، لن يعود حتى 10% من السكان”.

وأكد أنهم يوفرون الحجر جاهزًا، وينفذون التصاميم حسب طلب الزبائن، مشيرًا إلى أن معظم الأعمال تتركز في الديكورات، واختتم حديثه قائلًا: “نتمنى أن يعود أهالي المعرة والريف إلى بيوتهم ليستقروا من جديد”.

ومن جانبه، قال محمود حداد، أحد سكان المدينة ويعمل نحاتًا في المنشرة: “بفضل الله لا شيء يصعب علينا، وكل طلب يُنفذ بدقة”، وأضاف: “الوضع مستقر والحياة طبيعية، ولا نشعر بالخوف”.