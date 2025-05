تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. هجوم باليستي وعشرات المسيّرات فوق موسكو

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 105 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، مشيرة إلى أن 35 منها كانت متجهة نحو العاصمة موسكو.

يأتي ذلك في ظل تصعيد الحرب مع أوكرانيا، في وقت تدرس فيه روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وقوى أوروبية ترتيبات لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.

وقالت روسيا أمس إنها أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية.

وجراء ذلك تم تعليق الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في موسكو فترة وجيزة.

Last night Ukrainian drones struck Moscow, the Moscow region,Tula, Oryol, Belgorod, Lipetsk & Kursk regions. In Moscow the Bazalt defense plant which makes aerial bombs was hit. This was hit before in a previous attack on May 7th. Geolocated 56.128539025820125, 38.135455271826835 pic.twitter.com/H8TRRKjnCE

— raging545 (@raging545) May 22, 2025