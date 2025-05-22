تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. هجوم باليستي وعشرات المسيّرات فوق موسكو

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 105 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، مشيرة إلى أن 35 منها كانت متجهة نحو العاصمة موسكو.

يأتي ذلك في ظل تصعيد الحرب مع أوكرانيا، في وقت تدرس فيه روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وقوى أوروبية ترتيبات لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.

وقالت روسيا أمس إنها أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية.

وجراء ذلك تم تعليق الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في موسكو فترة وجيزة.

Last night Ukrainian drones struck Moscow, the Moscow region,Tula, Oryol, Belgorod, Lipetsk & Kursk regions. In Moscow the Bazalt defense plant which makes aerial bombs was hit. This was hit before in a previous attack on May 7th. Geolocated 56.128539025820125, 38.135455271826835 pic.twitter.com/H8TRRKjnCE — raging545 (@raging545) May 22, 2025

هجوم باليستي

وفي سياق منفصل، قالت روسيا اليوم الخميس إنها أطلقت صاروخا من طراز إسكندر-إم على مدينة بوكروف في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، مما أدى إلى تدمير منظومتين صاروخيتين من طراز باتريوت ورادار.

وقال سلاح الجوّ الأوكراني عبر تليغرام إن روسيا أطلقت هجوما بصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، فضلا عن “128 مسيّرة هجومية” وأنواع أخرى من المسيّرات.

وطالت الهجمات الروسية منطقة دنيبروبتروفسك وسط البلاد، فضلا عن دونيتسك وخاركيف في الشرق وميكولاييف في الجنوب، بحسب القوات الجوية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية تتقدم في نقاط رئيسية على الجبهة، بين بوكروفسك وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

كما أعلنت أوكرانيا اعتراض أكثر من 112 مسيّرة روسية.

محادثات لتبادل الأسرى

وفي تطور آخر قال الكرملين اليوم الخميس إن العمل جار بشأن تبادل كبير لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا يتضمن إطلاق كل من البلدين سراح 1000 أسير، وإن الجانبين يريدان استئناف عملية التبادل في أسرع وقت ممكن.

وتم الاتفاق على عملية التبادل خلال مفاوضات عقدت بين الجانبين في إسطنبول الأسبوع الماضي، وهي أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022.