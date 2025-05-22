ضربة جديدة من اليمن.. “أنصار الله” تستهدف مطار بن غوريون وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وعملت منظومات الدفاع الجوي على اعتراضه.

ودوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، بما فيها القدس المحتلة والبحر الميت والسهل الساحلي ومدينة موديعين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي باعتراضه للصاروخ.

إرباك في مطار بن غوريون

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رحلات جوية كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون بتل أبيب عادت أدراجها عقب إطلاق الصاروخ.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن يحيى سريع قد أعلن، الخميس، أن قوات الجماعة نفذت “عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي”، مشيرا إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأضاف “نفذنا عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين في يافا وحيفا المحتلتين”.

وقال المتحدث باسم أنصار الله “مستمرون في عملياتنا المساندة لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار ولن نتردد في توسيع عملياتنا”.