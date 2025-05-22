لحظة استثنائية بين ميس ريتشل وطفلة من غزة.. “أغنية قبل النوم” تحصد تفاعلا لافتا (فيديو)

أصبحت رهف، وهي طفلة من غزة، رمزا لبراءة الطفولة المهدرة تحت نيران الحرب.

ولم تكن رهف مختلفة عن سائر أطفال غزة، حتى باغتتها غارة جوية إسرائيلية، لتفقد ساقها الصغيرة، وتبدأ رحلة جديدة من الألم والعلاج خارج قطاع غزة المحاصر.

العلاج في الخارج ولقاء استثنائي

وبعد حصولها على فرصة للعلاج خارج الوطن، التقت رهف بصانعة المحتوى العالمية المحبوبة بين الأطفال، “ميس ريتشل”، التي احتضنتها كصديقة صغيرة، وشاركت معها عرضا غنائيا مبهجا، في محاولة لصنع لحظة فرح استثنائية رغم تتابع الأحزان.

وكشفت رهف، في مقطع فيديو متداول، عن مأساة أشقائها الذين لا يزالون في غزة، حيث يعانون الجوع الشديد ولا يرتادون المدرسة كما يفعل بقية أطفال العالم.

وحصد العرض الذي قدمته “ميس ريتشل” مع رهف، أكثر من مليون مشاهدة على منصة إنستغرام خلال 4 ساعات فقط، مما يعكس حجم التأثر العالمي بقصة هذه الطفلة التي أصبحت تمثل آلاف الأطفال الغزيين، ممن فقدوا أبسط مقومات الحياة.

ويعيش الأطفال في قطاع غزة واقعا مريرا جراء الحرب التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ إذ قتلت هذه الحرب آلافًا منهم، وأصابت عشرات الآلاف بجروح أو حروق، بعضها أدى إلى إعاقات دائمة، ومنهم من فقد كل أفراد أسرته، فضلا عن معاناة النزوح اليومي منذ بداية العدوان.