مستوطنون يضرمون النار في مركبة ويحاولون إحراق مسجد جنوبي نابلس (فيديو)

أحرق مستوطنون يهود، فجر اليوم الخميس، مركبة، وحاولوا إحراق مسجد بين بلدتي أوصرين وعقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن مستوطنين أضرموا النيران في مركبة وكتبوا عبارات معادية على جدران مسجد أبي بكر الصديق في بلدة عقربا.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا فجر اليوم أطراف بلدتي أوصرين وعقربا، وأضرموا النيران في مركبة، مما أدى إلى احتراقها كليًّا، وحاولوا إضرام النيران في مسجد أبي بكر الصديق، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه.

من جانبها أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية محاولة إحراق المسجد تحت حماية جيش الاحتلال، واعتبرتها “انتهاكًا صارخا لحرمة بيوت الله، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وتصعيدا خطيرا ضمن سلسلة الاعتداءات الممنهجة”.

مستوطنون يحاولون إحراق مسجد ويخطون عبارات مسيئة على جدرانه خلال هجوم على قرية عقربا جنوب نابلس#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/ZJwuANaXxY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 22, 2025

اقتحام قبر يوسف

على صعيد آخر، اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم، “قبر يوسف” شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية قد اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت على أسطح المباني المحيطة بالمقام تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين صباح اليوم من دخول سوق الخضراوات وما يعرف بـ”الحسبة” وبعض شوارع شرق المدينة.